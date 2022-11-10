МВД разрабатывает комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период

Министра внутренних дел Марат Ахметжанов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года и о разработке комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период, сообщает Акорда.

Глава МВД заявил о снижении количества убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, скотокрадств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере; проинформировал о мерах по профилактике правонарушений, в частности, о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере; рассказал об изменении подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования; о разработке отдельного закона «О противодействии торговле людьми».

Как отметил министр, за отчетный период пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях. Из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 кг синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Ахметжанов сообщил, что министерством разрабатывается комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.

По итогам встречи Токаев поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.

8 октября, выступая на встрече с общественностью Атырауской области, глава государства констатировал, что правоохранительные органы ведут недостаточно эффективную борьбу с синтетическими наркотиками. Он потребовал от МВД более эффективной работы по противодействию распространению наркотиков.