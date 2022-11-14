Так Казахстан получает «конкурентное преимущество»
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Россия просит Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна
фото с сайта КТЖ

«Российские железные дороги» просят казахстанскую сторону снизить тарифы на перевозку зерна, сообщают «Ведомости». Письмо с обоснованием было направлено еще в сентябре.

По информации пресс-службы РЖД, в сентябре казахстанской стороне было направлено письмо с обоснованием необходимости снижения действующего тарифа. По нормам Евразийского экономического союза транзитные перевозки по территориям государств, входящих в него, осуществляются «в соответствии с тарифной политикой СНГ», где ставки выше, чем тарифы на внутренние перевозки по железной дороге. 8 ноября этот вопрос обсуждался на закрытой встрече менеджеров РЖД с депутатами «Единой России».

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в нынешних условиях, когда поставки зерна осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно, так как соседняя республика получает «конкурентное преимущество», позволяющее перепродавать российское зерно.

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