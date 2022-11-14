Осадки, сильный ветер и морозы ожидаются в Казахстане

15 – 17 ноября в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, сильный ветер, к середине недели – морозы, сообщает «Казгидромет».

«На погоду республики продолжает оказывать свое влияние Атлантический циклон, вызывая на своем пути осадки, на севере, в центре, юге страны сильные осадки (дождь, снег). По республике сохраняется метель, гололед, туман, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, 15 ноября в Карагандинской и Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более», - говорится в сообщении синоптиков.

К 17 ноября с выходом Северо-западного антициклона ожидается прекращение осадков и понижение температуры: ночью на севере, северо-западе, востоке, в центре до 10-20 мороза, на юге, юго-востоке страны до 2-10 мороза, в горных районах 10-15 мороза.