Из них 47 – в местах временного пребывания граждан
86 избирательных участков в Казахстане откроются на час раньше – ЦИК
фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Астана, Власть

В день выборов президента 86 избирательных участков в Казахстане будут работать с шести утра, из них 47 – участки в местах временного пребывания граждан, сообщил в пятницу председатель центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

«По представленным оперативным сведениям территориальных избирательных комиссий областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, решением соответствующих территориальных избирательных комиссий на 86 избирательных участках голосование начнется в 6 часов по местному времени. В том числе, 47 из них – участки в местах временного пребывания граждан», - сообщил Абдиров.

Напомним, всего на предстоящих президентских выборах по стране будет открыт 10 101 участок, а также 68 избирательных участков будут работать в 53 странах.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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