В Алматы проголосовали чуть более 26% избирателей

Самая низкая явка на президентских выборах остается в Алматы и Астане – 26,19 % и 44,39 % соответственно. Всего же, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на 16:00 часов составила 62,34%.

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка по состоянию на 16:00 часов в Абайской области составила 73,57 %, в Акмолинской области – 71,38 %, в Актюбинской области – 68,81 %, в Алматинской области – 55,11 %, в Атырауской области – 60,87 %, в Западно-Казахстанской области – 54,62 %», - сообщила в ходе брифинга член ЦИК Анастасия Щегорцова.

В Жамбылской области бюллетени получили 68,74% избирателей, в Жетысуской области – 68,88 %, в Карагандинской области – 71,89 %, в Костанайской области – 71,38 %, в Кызылординской области – 72,88 %, в Мангистауской области – 59,61 %, в Павлодарской области – 72,73 %, в Северо-Казахстанской области – 72,21 %, в Туркестанский области – 80,09 %, в Улытауской области – 72,75 %, в Восточно-Казахстанской области – 68,42 %, в Шымкенте – 56,28 %. Самая низкая явка остается в столице – 44,39 %, в Алматы – 26,19%.

В целом, по данным Щегорцовой, на 16:00 часов бюллетени получили 7 450 395 граждан, или 62,34% от числа всех включенных в списки для голосования.

Кроме того, голосование началось в Бразилии. Таким образом, открыты 64 из 68 зарубежных избирательных участков.