«Еркіндік қанаты» сообщает о том, что многих наблюдателей начинают удалять с участков

По данным ОФ «Еркіндік қанаты» многих наблюдателей начинают удалять с участков, а одного и вовсе задержали и везут в управление полиции. Кроме того, в специализированный межрайонный административный суд города Астаны поступил иск от представителя «Еркіндік қанаты» о признании действий по удалению наблюдателя незаконными.

ОФ «Еркіндік қанаты» сообщает, что многих наблюдателей начинают удалять с участков, якобы из-за того, что «они нарушают правила наблюдения». Так в Алматы на участке №73 наблюдателей просят выйти и подождать час перед подсчетом, чтобы члены комиссии могли отдохнуть. Одного из наблюдателей задержали в Астане на участке № 191 и везут в УП Сарыарки.

Сообщается о том, что на двух участках №124 и «191 в Астане начали подсчет голосов раньше завершения голосования.

Кроме того, в специализированный межрайонный административный суд Астаны поступил иск от представителя «Еркіндік қанаты» к председателю участковой избирательной комиссии №375 Астаны о признании действий по удалению наблюдателя незаконными.