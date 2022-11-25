Обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения
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Туркестанский суд вынес приговор по делу о покушении на Амангельды Батырбекова
АМАНГЕЛЬДЫ БАТЫРБЕКОВ, ФОТО СО СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Накануне Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор по делу о покушении на убийство редактора газеты «Сарыагаш инфо» Амангельды Батырбекова, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Адил соз».

По данным фонда, экс-руководитель отдела образования Сарыагашского района Бауржан Майрихов приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, его бывший подчиненный Сабырходжа Молдаходжаев осужден на 11 лет, Абдухамид Куандыков — на 13 лет, Мейржан Досболов — на 12 лет, Нургали Кыдыралиев — на 12 лет и 6 месяцев. Все они должны отбывать наказание в учреждении повышенной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Сарыагаше поздно вечером 3 января было совершено нападение на семью известного журналиста Амангельды Батырбекова, его сын получил пулевое ранение в спину и плечо. Журналист связывает нападение со своей деятельностью – он выпускает газету «Сарыагаш инфо», которая известно своей критической позицией по отношению к местным властям. По словам Батырбекова, в ноябре прошлого года он анонсировал публикацию статьи о том, «что связывает» депутата областного маслихата, сотрудника управления прокуратуры Шымкента и заместителя антикоррупционного ведомства. Журналист рассказал, что на него после этого выходили некие люди, которые предлагали ему не публиковать эту статью, он отказался.

На Амангельды Батырбекова много раз подавали в суд чиновники и судьи в Туркестанской области. Ранее его дважды приговаривали к реальному сроку лишения свободы за клевету и дважды затем выпускали. Несмотря на это Батырбеков продолжает заниматься журналистикой.

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