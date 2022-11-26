Он заявил об этом на инаугурации
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Токаев подпишет сегодня указ о выборах депутатов Сената
Фотография Алмаса Кайсара

В субботу, в ходе инаугурации президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сегодня, 26 ноября, он подпишет указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

«Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я так же подпишу указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы», - сказал президент.

По его словам, по их итогам, на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената. Кроме того, он сообщил о том, что в качестве шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ о некоторых вопросах высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Следующим этапом станет ее полноценная трансформация.

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