В Экибастузе остановлена подача тепла из-за аварии на ТЭЦ

Из-за остановок котлоагрегатов жители Экибастуза остались без тепла, сообщает Казинформ. Сейчас на местной ТЭЦ работают ремонтные бригады. Подачу тепла обещают восстановить в ближайшее время.

«27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. На данный момент производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. Работают ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены», − сообщило руководство ТЭЦ.

На предприятии добавили, что со стороны администрации города, области, АО «Павлодарэнерго» оказывается вся необходимая поддержка для стабилизации ситуации.

Жителей просят не сбрасывать сетевую воду, чтобы не осложнять ситуацию. Сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения.