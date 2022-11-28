Токаев и Путин определили основные направления для дальнейшего сотрудничества стран

Токаев отметил образцовые отношения между странами. По его словам, его первый зарубежный визит после победы на выборах символичен и «вполне естественный», так как «речь идет о сотрудничестве между странами».

«В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате», – отметил глава государства.

Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие, и «для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером».

«Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5 млрд долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда», – сказал он.

В свою очередь Путин отметил высокий уровень казахстанско-российских связей. По его словам, с Токаевым он встречается «регулярно» и эти встречи они используют, «чтобы обсудить текущие дела», прежде всего речь идет об экономике.

Лидеры Казахстана и России определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономического взаимодействия в промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере, сообщила пресс-служба президента Казахстана. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.