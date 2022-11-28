Токаев и Путин определили основные направления для дальнейшего сотрудничества стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда. Они обсудили основные направления сотрудничества стран.
Токаев отметил образцовые отношения между странами. По его словам, его первый зарубежный визит после победы на выборах символичен и «вполне естественный», так как «речь идет о сотрудничестве между странами».
«В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате», – отметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие, и «для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером».
«Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5 млрд долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда», – сказал он.
В свою очередь Путин отметил высокий уровень казахстанско-российских связей. По его словам, с Токаевым он встречается «регулярно» и эти встречи они используют, «чтобы обсудить текущие дела», прежде всего речь идет об экономике.
Лидеры Казахстана и России определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономического взаимодействия в промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере, сообщила пресс-служба президента Казахстана. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.