Также необходимо детально изучить каждую заявку по программе «Тариф в обмен на инвестиции»
Полный технический аудит энергетических объектов в регионах поручил провести Смаилов
ФОТО SALEM.SU

Тамара Вааль, Астана, Власть

После аварии на ТЭЦ в Экибастузе министерство энергетики совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития и акиматами должны провести полный технический аудит энергетических объектов в регионах и доложить правительству. Такое поручение во вторник в ходе заседания кабмина дал премьер-министр Алихан Смаилов.

«Министерству энергетики совместно с министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на “Экибастузтеплоэнерго”. Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы. Министерствами энергетики и индустрии совместно с акиматами – провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в правительство. Проверить качество проведенных ремонтных работ перед началом отопительного сезона», - сказал Смаилов.

Особое внимание он поручил уделить оборудованию и инфраструктуре рисковых объектов. Кроме того, премьер считает, что надо провести переговоры с собственниками этих объектов, чтобы они «обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования».

Вместе с тем министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» следует детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий.

«Надо жестко контролировать реально целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул глава правительства.

Также он указал на необходимость ликвидации всех причин аварии в Экибастузе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Экзамен на знание госязыка для получения гражданства Казахстана введут в пилотном режиме в 2023 году
Новости
2,6 трлн тенге потребуется на строительство комфортных школ в Казахстане в течение трех лет
Новости
Казахстан и Россия рассматривают вопрос создания «тройственного газового союза» с участием Узбекистана
Просматриваемые
Новости
​Серия сделок связанной с Даригой Назарбаевой компании привела к многомиллиардному ущербу для бюджета
Новости
В Астане не работает интернет
Новости
В Астане расследуется дело о покровительстве бизнесменов криминальными группами
Новости
Задержанный в связи с январскими событиями Калас Нурпеисов попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО
Новости
Компании США обсуждают с правительством Казахстана альтернативные маршруты экспорта нефти – посол
Новости
На забастовку вышли работники «Казфосфата» в Таразе