Кызылординец приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство военного во время январских событий

Во вторник специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области приговорил Казыбека Кудайбергенова, обвиняемого в убийстве военного во время январских событий, к 17 годам лишения свободы, сообщается на странице суда в Facebook.

34-летний Казыбек Кудайбергенов обвинялся в участии в массовых беспорядках, посягательстве на жизнь военнослужащего, а также в совершении акта терроризма.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств, окончательно Кудайбергенову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», – сообщается на странице суда. По акту терроризма осужденный был оправдан.

Суд посчитал, что 5 января 2022 Кудайбергенов, «участвуя в массовых беспорядках перед торговым центром «А», применив насилие в отношении военнослужащего Т., захватил военный автотранспорт марки «Камаз», а затем «сев за руль грузового авто, развернул его на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него».

Супруга осужденного Инкарим Султанова сообщала «Радио Азаттык», что в Кудайбергенова стреляли 5 января. Раненым его забрали из дома спустя четыре дня, а на следующий день предъявили обвинение по статье «убийство».

«Он рассказал все, как было. Как «афганскую стойку» держали, дубинкой били, на голову четыре раза пакет надевали, три раза током били. Рассказал, что приходят по шесть человек, пинают, стоишь, вот так ноги расставляешь. Если будешь защищаться, будут бить еще больше. Таким образом они подписали пять или шесть страниц текста. Потом сообщают, что он признался, заводят дело, и начинается расследование», – говорила Инкарим Султанова на пресс-конференции на площадке Казахстанского международного бюро по правам человека.

«Азаттык» также сообщал, что Султанова подавала заявление о пытках, но дело было прекращено.

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Как сообщил Власти один из адвокатов Кудайбергенова, Куаныш Дуйсенбаев, защита собирается обжаловать его. Дуйсенбаев также считает, что в деле его подзащитного имеется множество нарушений.