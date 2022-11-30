Задержанные также подозреваются в содействии незаконному пересечению границы граждан Узбекистана
  • 323
В Туркестанской области ликвидирован канал контрабанды товаров через границу с Узбекистаном – МВД
фото polisia.kz

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ в ходе спецоперации задержали группу лиц, подозреваемых в контрабандном ввозе товаров из Узбекистана через таможенный пост «Казыгурт» в Туркестанской области.

«Указанные лица, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания брокерских услуг на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам. За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге, в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин», - сообщает Polisia.kz.

Кроме того, задержанные подозреваются в «покровительстве незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны». В МВД заявили, что оперативники задокументировали всю криминальную схему. А в ходе обысков изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета «черной кассы», паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.

По этим фактам проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Серия сделок связанной с Даригой Назарбаевой компании привела к многомиллиардному ущербу для бюджета
Новости
В Астане не работает интернет
Новости
В Астане расследуется дело о покровительстве бизнесменов криминальными группами
Новости
Задержанный в связи с январскими событиями Калас Нурпеисов попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО
Новости
Компании США обсуждают с правительством Казахстана альтернативные маршруты экспорта нефти – посол
Новости
На забастовку вышли работники «Казфосфата» в Таразе