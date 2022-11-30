В Туркестанской области ликвидирован канал контрабанды товаров через границу с Узбекистаном – МВД

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ в ходе спецоперации задержали группу лиц, подозреваемых в контрабандном ввозе товаров из Узбекистана через таможенный пост «Казыгурт» в Туркестанской области.

«Указанные лица, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания брокерских услуг на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам. За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге, в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин», - сообщает Polisia.kz.

Кроме того, задержанные подозреваются в «покровительстве незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны». В МВД заявили, что оперативники задокументировали всю криминальную схему. А в ходе обысков изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета «черной кассы», паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.

По этим фактам проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.