Министерство юстиции зарегистрировало экопартию «Байтак»

Амиртай напомнил, что в 2016 году активисты зарегистрировали республиканское движение «Байтақ Болашак», в рамках него «тесно работали с народом» и часто ездили в регионы. Во время этих поездок, по его словам, активисты поняли, что их партийная идея – защита окружающей среды и здоровья людей – это приоритетный вопрос. В 2019 году движение уже было готово стать партией.

«С того момента мы сдавали документы в министерство юстиции 18 раз. И сегодня нашу партию зарегистрировали», – сказал Амиртай.

Партия планирует участвовать в парламентских выборах.

«Как партия зеленых, мы должны консолидировать активистов, которые придерживаются ценностей нашей партии. Мы должны поддержать их, чтобы они не по улицам ходили, а были членами общественных законодательных институтов. Чтобы работали на благо государство. У нас есть список членов в маслихат и мажилис, мы хотим получить поддержку народа и войти в них», – также сообщил основатель партии.