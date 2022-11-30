До этого ее инициаторы 18 раз подавали документы на регистрацию
Министерство юстиции зарегистрировало экопартию «Байтак»
фото Алмаса Кайсара

В среду, 30 ноября, министерство юстиции зарегистрировало экологическую партию «Байтак». Об этом Власти сообщил по телефону основатель партии Азаматхан Амиртай.

Амиртай напомнил, что в 2016 году активисты зарегистрировали республиканское движение «Байтақ Болашак», в рамках него «тесно работали с народом» и часто ездили в регионы. Во время этих поездок, по его словам, активисты поняли, что их партийная идея – защита окружающей среды и здоровья людей – это приоритетный вопрос. В 2019 году движение уже было готово стать партией.

«С того момента мы сдавали документы в министерство юстиции 18 раз. И сегодня нашу партию зарегистрировали», – сказал Амиртай.

Партия планирует участвовать в парламентских выборах.

«Как партия зеленых, мы должны консолидировать активистов, которые придерживаются ценностей нашей партии. Мы должны поддержать их, чтобы они не по улицам ходили, а были членами общественных законодательных институтов. Чтобы работали на благо государство. У нас есть список членов в маслихат и мажилис, мы хотим получить поддержку народа и войти в них», – также сообщил основатель партии.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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