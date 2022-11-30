Пороги достаточности пенсионных накоплений повышены на 2023 год

Это сделано с учетом повышения МЗП, прожиточного минимума и минимальной пенсии
Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений для их снятия повышены на 2023 год с учетом повышения минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимальной пенсии, сообщает ЕНПФ.
Еще по теме:
- Депутат обнаружил ошибку в методике расчета порога достаточности пенсионных накоплений
- Только 180 тыс. казахстанцев смогут использовать свои пенсионные накопления после повышения порога достаточности
- Инвестдоход вкладчиков ЕНПФ за первое полугодие превысил 753 млрд тенге
- 137 тыс. казахстанцев приобрели недвижимость благодаря пенсионным накоплениям за полгода
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые