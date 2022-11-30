Пороги достаточности пенсионных накоплений повышены на 2023 год

Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений для их снятия повышены на 2023 год с учетом повышения минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимальной пенсии, сообщает ЕНПФ.

«Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются. На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально-значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов», - объяснили в ЕНПФ.

По данным пенсионного фонда, пороги минимальной достаточности на 2023 год составляют от 3,26 млн до 9,89 млн тенге, в зависимости от возраста.