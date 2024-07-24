Минздрав намерен приостановить возможность использования пенсионных накоплений на услуги стоматологов

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало на сайте «Открытые НПА» проект приказа, которым вносятся изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. В частности, ведомство намерено приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года норму о том, что стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) оплачиваются за счет пенсионных выплат.

В министерстве пока никак не прокомментировали эту инициативу. Никаких пояснений к проекту приказа на сайте «Открытые НПА» также нет.

Вместе с тем документом также предлагается дать возможность не только самому заявителю, но и его законному представителю получать из ЕНПФ единовременные выплаты на лечение; кроме того, заявители смогут тратить эти деньги на лечение своего ребенка.

Вместе с тем сроки проверки целевого использования накоплений увеличатся с 5 до 10 рабочих дней с даты получения документов.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для оплаты, с указанием реквизитов и (или) договора об оказании медицинских услуг с приложением нотариально заверенного перевода документов, составленных на иностранном языке.

Причем при конвертации за рубеж комиссия банков за международный перевод будет удерживаться из суммы единовременных пенсионных выплат. В случае же возврата переведенных за рубеж денег будет учитываться курсовая разница и (или) удержанная комиссия банков.

Обсуждение документа продлится до 7 августа.