Приостановить эту норму планируется на полгода
Минздрав намерен приостановить возможность использования пенсионных накоплений на услуги стоматологов
фото Жанары Каримовой

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало на сайте «Открытые НПА» проект приказа, которым вносятся изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. В частности, ведомство намерено приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года норму о том, что стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) оплачиваются за счет пенсионных выплат.

В министерстве пока никак не прокомментировали эту инициативу. Никаких пояснений к проекту приказа на сайте «Открытые НПА» также нет.

Вместе с тем документом также предлагается дать возможность не только самому заявителю, но и его законному представителю получать из ЕНПФ единовременные выплаты на лечение; кроме того, заявители смогут тратить эти деньги на лечение своего ребенка.

Вместе с тем сроки проверки целевого использования накоплений увеличатся с 5 до 10 рабочих дней с даты получения документов.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для оплаты, с указанием реквизитов и (или) договора об оказании медицинских услуг с приложением нотариально заверенного перевода документов, составленных на иностранном языке.

Причем при конвертации за рубеж комиссия банков за международный перевод будет удерживаться из суммы единовременных пенсионных выплат. В случае же возврата переведенных за рубеж денег будет учитываться курсовая разница и (или) удержанная комиссия банков.

Обсуждение документа продлится до 7 августа.

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