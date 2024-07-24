Минздрав намерен приостановить возможность использования пенсионных накоплений на услуги стоматологов

Приостановить эту норму планируется на полгода
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало на сайте «Открытые НПА» проект приказа, которым вносятся изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. В частности, ведомство намерено приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года норму о том, что стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) оплачиваются за счет пенсионных выплат.
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