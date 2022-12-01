Спецкомиссия проверит работу акиматов по подготовке к отопительному сезону

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по главе с первым заместителем руководителя администрации президента Тимуром Сулейменовым, которая проверит деятельность акиматов по подготовке к отопительному сезону и даст свои рекомендации.

«Президентом поручено создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя администрации Президента Тимуром Сулейменовым по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. В состав комиссии войдут представители генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов», - сообщила пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней «с выводами и рекомендациями».