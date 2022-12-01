Токаев поручил сделать это в течение десяти дней
Спецкомиссия проверит работу акиматов по подготовке к отопительному сезону
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по главе с первым заместителем руководителя администрации президента Тимуром Сулейменовым, которая проверит деятельность акиматов по подготовке к отопительному сезону и даст свои рекомендации.

«Президентом поручено создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя администрации Президента Тимуром Сулейменовым по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. В состав комиссии войдут представители генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов», - сообщила пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней «с выводами и рекомендациями».

Ирина Гумыркина
Ирина Гумыркина

Выпускающий редактор Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Серия сделок связанной с Даригой Назарбаевой компании привела к многомиллиардному ущербу для бюджета
Новости
В Астане не работает интернет
Новости
В Астане расследуется дело о покровительстве бизнесменов криминальными группами
Новости
Задержанный в связи с январскими событиями Калас Нурпеисов попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО
Новости
Компании США обсуждают с правительством Казахстана альтернативные маршруты экспорта нефти – посол
Новости
Депутатом в сенат от Астаны выдвинули ректора ЕНУ имени Гумилева