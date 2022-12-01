Назначены еще три члена Высшей аудиторской палаты

Сенат вслед за мажилисом использовал свое законодательное право назначить трех членов Высшей аудиторской палаты. На эти должности переутверждены члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

«Согласно Конституции, каждая палата парламента самостоятельно назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на пять лет. Кандидатуры для назначения на должность членов Высшей аудиторской палаты выдвигаются председателем палаты. И в этой связи предлагаю на должность членов аудиторской палаты кандидатуры Рашида Ахметова, Нурлана Нуржанова и Расула Рахимова», - предложил в четверг в ходе пленарного заседания спикер сената Маулен Ашимбаев.

Все они занимали должности членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Напомним, что в субботу, 26 ноября, президент подписал указ о преобразовании счетного комитета в Высшую аудиторскую палату. Ее председателем назначена Наталья Годунова. Накануне мажилис назначил на должность членов Высшей аудиторской палаты Михаила Бортника, Рустема Нурпеисова и Юлию Энгель.