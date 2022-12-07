НПК требует создать постоянную госкомиссию, ответственную за энергетическую безопасность страны

ЧП в Экибастузе свидетельствует об отказе всей энергетической системы, но правительство не принимает адекватных мер для того, чтобы исправить ситуацию, заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса от фракции «Народная партия Казахстана» Айкын Конуров. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны он в очередной раз выразил опасения, что смена собственников ТЭЦ не решит ситуацию и призвал сформировать постоянно действующую государственную комиссии и рабочий орган в структуре правительства, который будет нести ответственность за энергетическую безопасность страны.

«На сегодняшний день в энергетике главная проблема не дефицит ресурсов, а дефицит государственных подходов. В казахстанских климатических и экономических условиях энергетическая безопасность не может быть приравнена к рядовой коммерческой сфере для извлечения выгоды. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности. Ее неотъемлемой частью является безопасность теплоснабжения», - заявил Конуров.

Он отметил, что в этой сфере долгие годы все планирование было исключительно краткосрочным по принципу «лишь бы пережить очередной отопительный сезон». Поэтому долгосрочная тенденция обветшания инфраструктуры и отставания инвестиций в ее модернизацию просто «выпала из внимания государства, а частным собственникам это оказалось вообще ни к чему». По мнению депутата, обеспечение безопасности теплоснабжения должно, в частности, предусматривать требования к теплоисточникам и системам теплопотребления, схемы развития тепловых сетей, алгоритмы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, включая управления теплоснабжением в случае ЧС.

«У нас сложилась абсурдная ситуация, когда технически системы теплоснабжения в крупных городах являются централизованными, а управление ими полностью децентрализованно. Проще говоря, зависит не от установленных норм и правил энергетической безопасности, а от способности и желания различных собственников заботиться о поддержании инфраструктуры в работоспособном состоянии. И если такого желания нет, потребители становятся заложниками», - подчеркнул Конуров.

Депутат уверен, что сама по себе смена собственников сейчас уже ничего не решит. Он полагает, что правительству необходимо признать свершившимся фактом кризис энергетической безопасности, в частности, теплоснабжения. И заключается он не в изношенности и аварийном состоянии отдельных объектов, а в отсутствии обоснованного видения развития системы теплоснабжения по стране и ликвидации ее технологической отсталости.

«Этот вопрос не может решаться “кавалерийским наскоком”. Он требует крайне серьезной проработки, и ведущую роль должны играть не чиновники или бизнесмены от энергетики, а ученые и производственники. Во главу угла должна быть поставлена именно энергетическая безопасность. Поэтому мы настаиваем на формировании соответствующей постоянной действующей государственной комиссии и рабочего органа в структуре правительства, ответственного за энергетическую безопасность страны», - обратился он к Смаилову.

При этом, напомнил депутат, фракция «Народной партии Казахстана» обращалась к премьер-министру с аналогичным запросом еще в марте, который был продиктован обращениями избирателей после неудовлетворительных итогов прошлого отопительного сезона, когда произошел ряд крупных аварий, в том числе на ключевых энергообъектах страны – Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2. Тогда депутаты поднимали вопрос почти критической изношенности энергооборудования и передающих сетей практически во всех регионах. Но в правительстве заявили о нецелесообразности создания госкомиссии по вопросам энергетической безопасности в связи с тем, что «работа по модернизации энергетического комплекса уже проводится в плановом порядке».

«Но лучший экзаменатор – это зима, и она показала истинную цену проводимой работы. Произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени. И сейчас, к сожалению, мы не видим адекватных мер, которые способны исправить ситуацию. Вновь не удается найти ответственных, потому что за энергетику отвечает несколько госорганов. А частные собственники всю ответственность пытаются переложить на низкие тарифы, то есть, по сути, на потребителей, которые оказались пострадавшими во всей этой бедственной ситуации. Но низкие тарифы – это миф. Казахстанцы оплачивали услуги электро- и теплоснабжения соразмерно количеству и качеству потребляемых благ, а также собственных доходов. Нельзя также упускать из внимания низкий КПД отечественных ТЭЦ, не превышающий 50%, и огромные потери тепла в сетях, что означает пустое расходование ресурсов на отопление улиц, а не домов», - отметил Конуров, полагая недопустимым сводить все причины к тарифной политике.

Он также уверен, что проведение технического аудита объектов энергетики, запланированное кабинетом министров, мера хоть и необходимая, но ничего нового не покажет, так как «плачевное состояние объектов давно и хорошо всем известно».