Более 6,5 тыс. требований, препятствующих развитию бизнеса, выявлено в Казахстане – Токаев

Правительство Казахстана определило 6,5 тыс. требований в различных сферах экономики, которые препятствуют развитию бизнеса, заявил в среду в ходе награждения победителей ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому кабмин внесет новые поправки в законодательство, которые должны заработать с 1 января 2024 года.

«Для внедрения института регулирования с чистого листа остался один год. Сегодня правительством проведена масштабная работа по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию бизнеса. Уже определено более 6,5 тыс. требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Теперь правительству совместно с палатой предпринимателей “Атамекен” следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года», - поручил Токаев.

Он также подчеркнул, что избыточный контроль и уголовное преследование бизнеса недопустимо. В этом направлении также принят комплекс мер, который позволяет оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключает незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса.

«В этом году свыше 6 тыс. предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 млн тенге. Отменено 1 200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателя наказано более 1 000 должностных лиц. Каждое шестое дело, а это 59 дел из 312, прекращено за отсутствием уголовного правонарушения», - привел данные президент.

Кроме того, с этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Токаев добавил, что, исходя из положительных результатов прошлых лет, он подписал указ о продлении еще на год моратория на проверки субъектов микро и малого бизнеса.

«Это хороший задел. Мы, безусловно, продолжим внедрение системных механизмов защиты предпринимателей. Здесь особая роль отводится генеральной прокуратуре, палате “Атамекен” и уполномоченному по защите прав предпринимателей. В свою очередь бизнес должен работать добросовестно и неукоснительно соблюдать законодательство. Это крайне важно. Рыночная конкуренция, защита прав потребителей, налоговая честность должны стать неотъемлемым условием ведения бизнеса в нашей стране», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, добавил он, в Казахстане последовательно создается благоприятная среда для реальной индустриализации, принят специальный закон о промышленной политике, который предоставляет ряд мер поддержки производителям продукции верхних или средних переделов. Однако, заявил глава государства, некоторые его законодательные нормы до сих пор пробуксовывают.

«Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Крупные горно-металлургические предприятия предпочитают вывозить ресурсы, а не выпускать продукцию следующих переделов. Доступного сырья для казахстанской обрабатывающей промышленности все же недостаточно. Это касается производства кабельной продукции, аккумуляторов, алюминиевых изделий и других товаров высокого передела», - констатировал он.

В этой связи он считает, что правительству следует рассмотреть каждое обращение и принять необходимые системные меры.