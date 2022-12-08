Верхнюю часть Малой Алматинки на терренкуре вернут в госсобственность
На «Кок Тобе» в 2023 году построят тропу здоровья
фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что сейчас проводится работа по возврату в государственную собственность верхней части реки Малая Алматинка. После там будет создано общественное пространство. А на «Кок Тобе» построят тропу здоровья для безопасности пешеходов.

«В рамках развития общественных пространств проводится процедура возврата в государственную собственность верхней части водоема на терренкуре р.Малая Алматинка. После принятия на баланс будет разработан отдельный проект по укреплению плотины и благоустройству территории одного из излюбленных мест алматинцев. Завершение ПСД - III квартал 2023 год», - сообщил Досаев.

Также, по словам акима, с учетом обращений жителей в III квартале следующего года будет построена тропа здоровья для пешеходов на «Кок Тобе».

«Сегодня в парке “Кок Тобе” жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создает неудобство и опасность всем участникам движения», - пояснил Досаев.

Кроме этого, акимат планирует реконструкцию ул.Пушкина, пр. Достык до Аль-Фараби, ул.Казыбек би и т.д. Но никаких подробностей Досаев не озвучил.

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