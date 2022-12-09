В Астане пресечена деятельность ОПГ, нелегально регистрировавшей иностранные автомобили

Антикоррупционной службой совместно с прокуратурой Астаны пресечена деятельность организованной преступной группы из числа сотрудников НАО «Правительство для граждан», полицейских и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.

«Установлено, что преступная группа с января путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищали их денежные средства и осуществили незаконную регистрацию 486 транспортных средств. Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге», - сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы.

По данным Антикора, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли – продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств.

«Деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного неправомерного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе «Сервисный центр «WEB-модуль» сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений вновь ввезенных автомобилей», - объяснили в ведомстве.

Как отмечают в пресс-службе, все денежные средства, которые предназначались для оплаты госпошлин и платежей, подозреваемые тратили на свои нужды. В общей сложности, они причинили ущерб государству на сумму более 1 млрд тенге.

С санкции суда под стражу взяты четверо полицейских, также задержаны еще четыре активных участника ОПГ, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по городу Астана.