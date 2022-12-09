Снег, метель и ослабление морозов ожидаются в Казахстане на выходных

10 – 12 декабря на большей части Казахстана ожидаются снег и метель, почти на всей территории морозы немного ослабнут, сообщает «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег. Лишь на западе, юге, в центре страны погода преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман», - сообщают синоптики.

Ночью морозы ослабнут на западе с -7-20°C до -5-15°C, на северо-западе с -18-30°C до -12-22°C, на севере от -17-30°C до -10-26°C, в центре с -20-30°C до -18-28°C, на востоке страны с -15-35°C до -12-25°C, на юге с -10-30°C до -7-20°C, на юго-востоке республики основной фон температуры ночью -12-25°C.