К дисциплинарной и адмответственности привлечены 405 лиц, начато 15 досудебных расследований
Прокуроры выявили хищения и закуп некачественной медтехники по завышенным ценам в десяти регионах Казахстана
иллюстративное фото акимата Алматы

Под председательством генерального Прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по результатам проверки деятельности «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий». Как сообщает пресс-служба надзорного органа, прокурорской проверкой выявлены факты хищения бюджетных средств и закупа некачественной медтехники по завышенным ценам.

«Так, медицинским центром в Актюбинской области комплекс передвижной неотложной медицинской помощи (скорая помощь) приобретен по цене, в 4 раза превышающей его таможенную стоимость. При рыночной цене в 16,6 млн тенге центру он обошелся в 72,9 млн тенге. Аналогичные схемы имели место в г.Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях», - говорится в сообщении.

По результатам проверок прокуратурой внесено 208 представлений об устранении нарушений законности, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 405 лиц, начато 15 досудебных расследований.

Берик Асылов указал на необходимость обеспечения прозрачности формирования цен на медизделия, исключение коррупционных факторов. Он предложил автоматизировать процесс по приему заявок предпринимателей, пересмотреть механизм экспертизы медицинских изделий, внедрить систему отслеживания медоборудования.

По завершению коллегии генеральный прокурор поручил прокурорам областей добиться возмещения ущерба государству и обеспечить принцип неотвратимости уголовного наказания для лиц, совершивших хищения и злоупотребления.

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