Легализация начнется после принятия соответствующих документов
Провести легализацию ввезенных в Казахстан автомобилей планируется в течение полугода – МВД
фото Жанары Каримовой

Министерство внутренних дел планирует провести легализацию ввезенных в Казахстан иностранных автомобилей в течение полугода. Сейчас вносятся необходимые изменения в законодательство, после того как они вступят в силу и будет опубликовано постановление правительства, начнется процесс легализации. Об этом сообщил в интервью сайту Polisia.kz исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

«В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения», - рассказал Султанбаев.

Он добавил, что легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

Султанбаев напомнил, что под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года. Что касается праворульных автомобилей и автомобилей с армянскими номерами, то граждане смогут поставить их на казахстанский учет, если они отвечают требованиям легализации. При этом таможенное декларирование автомобилей с армянскими номерами не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза. Требования по возрасту и экологическому классу предъявляться не будут.

Дата въезда автомобиля будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ, сообщил Султанбаев. Он заверил, что этот процесс полностью автоматизирован.

«При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования», - уточнил он.

И.о. председателя комитета также сообщил, что заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или лично в СпецЦОНе. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль в пункте осмотра при СпецЦОНе будут осматривать авто для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также, если требуется, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер.

Точных данных, сколько сейчас в Казахстане находится иностранных автомобилей, Султанбаев назвать не смог, но сообщил, что «до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили». Больше всего автостраховок оформлено на автомобили из России – порядка 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысяч и Армении – 18 тысяч.

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