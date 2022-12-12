Президент заявил, что акимам не получится свалить все на правительство
Изношенность ТЭЦ в некоторых городах достигла критического уровня в 80% – Токаев
ФОТО SALEM.SU

Тамара Вааль, Астана, Власть

Средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что в вопросах модернизации акимам не удастся самоустраниться и свалить все на кабинет министров.

«К сожалению, эти по сути бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень правительства. Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением. Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников. Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле», - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что в этой связи акима Павлодарской области сняли с должности, но и уполномоченный орган в лице министерства энергетики «никак себя не показал в такой ситуации». Также недостаточно слаженно и оперативно, по словам президента, сработала служба по ЧС.

По данным главы государства, средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения полностью изношены.

«Я неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности», - заявил Токаев.

При этом, добавил он, текущий план ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76%, а план по вводу новых мощностей – на 46%. Наблюдается значительное отставание от сроков реализации фондом «Самрук-Казына» таких важнейших проектов, как ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в том же Экибастузе. По итогам третьего квартала этого года неосвоение средств по ним составляет 40% и 93% соответственно. Затягивается, по словам президента, и реализация проектов по улучшению экологии города Алматы.

«Сроки модернизации действующих алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже перенесены на год», - указал он.

Токаев сообщил, что по его поручению специальная комиссия, созданная при администрации президента, разработала комплекс мероприятий.

«Соответственно, необходимо усилить механизм контроля и надзора, повысить ответственность собственников и эффективность отрасли в целом. Комиссия выявила 19 тепловых электростанций, которые не работают должным образом. Их нужно срочно обновить», - поручил глава государства.

Он также отдельно остановился на ответственности собственника ТЭЦ и сетей. По мнению Токаева, предложение продать государству за 1 тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90%, нуждается в экспертизе.

«Этот объект должен пройти независимую проверку. В первую очередь необходимо изучить, сможет ли государство эффективно управлять обветшавшим центром. Лучше взять 50% компании и поручить собственнику провести капитальный ремонт ТЭЦ», - высказался он.

При этом, по мнению президента, затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом.

«Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов», - в целом поручил глава государства.

Кроме того, по его мнению, энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. А частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

«Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. На сегодня более полутора тысячи километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%, а в городах Аркалык, Риддер и Шемонаиха сети изношены полностью. Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 млрд тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику», - считает Токаев.

Вместе с тем, заявил он, более пяти лет не решается вопрос строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС). Изначально проекты планировались реализовать через механизм ГЧП. Однако через пару лет правительство отказалось от этой идеи. Теперь речь идет о привлечении бюджетного финансирования и займов. Заявленные планы так и не были реализованы.

«Вместо того чтобы наверстать упущенное, правительство и акимы решили пересмотреть планы в сторону снижения и запланировали реализовать к 2025 году только семь проектов. А по стране у нас 68 проблемных КОС», - возмутился президент.

В целом, по его мнению, одна из причин вышеуказанных проблем - неправильная реализация тарифной политики. Он подчеркнул, что услуги естественных монополий не бесплатны и неуместно требовать, чтобы бизнес работал себе в убыток.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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