Правительство и Нацбанк неэффективно управляют Нацфондом, заявил Токаев

Доходность Национального фонда Казахстана за последние 10 лет составила всего 1,6%, что говорит о неэффективном управлении со стороны уполномоченных органов, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил избавиться от «хронической зависимости от трансфертов из Нацфонда».

«Правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Напоминаю, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Нацфонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде. Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере», - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что в ближайшее семь лет активы Нацфонда должны вырасти до $100 млрд. Поэтому «тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше». Однако, признал глава государства, проблемы с тем, чтобы «зарабатывать», очевидно, тоже «имеют место быть».

«Инвестиционная доходность фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6,4%, норвежского – 7,5%. Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов», - считает Токаев.

В этой связи он поручил Нацбанку совместно с правительством учесть все недостатки и внести предложения по совершенствованию управления Нацфондом.