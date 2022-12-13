Умер казахстанский артист балета Булат Аюханов

Артист балета, балетмейстер, хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов скончался на 85-м году жизни, сообщает «Казинформ» . Информацию подтвердили в Государственном академическом театре танца.

Прощание с артистом состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря.

Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске. Окончил Алма-Атинское хореографическое училище, проходил стажировку в Ленинградском хореографическом училище. Был солистом балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, художественным руководителем Алма-Атинского хореографического училища. В 1967 году основал ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», который впоследствии, в 2003 году стала Государственным Академическим театром танца РК. На его счету более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов.