Охранник, пострадавший во время январских событий в Алматы, добился компенсации морального вреда

Бостандыкский районный суд города Алматы частично удовлетворил иск Дастана Акимбекова, инспектора охраны, выехавшего на работу по поручению руководства 5 января и получившего огнестрельное ранение. В своем иске он потребовал компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Решение суда было опубликовано в судебном кабинете 13 декабря.

Как указано в документе, 5 января Дастан Акимбеков по поручению своего руководства выехал на осмотр объектов, находящихся в офисе «Нурлы-Тау», «вследствие чего, находясь за рулем своего личного автотранспорта, получил огнестрельное ранение в область голеностопа». На следующий день он поступил в больницу, откуда его забрали сотрудники полиции два дня спустя. Тем не менее протокол задержания был оформлен только 12 января, спустя четыре дня после его доставления в учреждение ЛА 155/18. 25 января мера пресечения в отношении него была изменена на подписку о невыезде.

13 января в отношении Акимбекова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 (участие в массовых беспорядках), 1 августа оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

Суд согласился с доводами Акимбекова о незаконном привлечении к уголовной ответственности и заключил, что «таким образом, истцу был причинен моральный вред в виде нравственных страданий».

Истец просил взыскать компенсацию морального вреда из резерва правительства в размере 10 млн тенге, компенсацию материального вреда в размере 825 155 тенге и 640 тыс. тенге, а также компенсацию за представительские расходы в размере 500 тыс. тенге. Суд решил взыскать взыскать сумму материального ущерба в размере 200 тыс. тенге и сумму морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, в размере 300 тыс. тенге. Исполнение решения возложено на администратора бюджетной программы – министерство финансов. Компенсацию расходов по оплате помощи представителя суд взыскал из республиканского бюджета 50 тыс. тенге.

На решение суда в течение одного месяца может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурора.