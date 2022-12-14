Уголовное дело может расследоваться до двух месяцев
Круг подозреваемых по делу об аварии в Экибастузе пока не определен – Генпрокуратура
фото Владислава Сона

Расследование уголовного дела по факту аварии в Экибастузе займет до двух месяцев, круг подозреваемых лиц пока не определен, сообщил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

«Все обстоятельства мы будем расследовать, определять виновных лиц. Сейчас назначены ряд экспертиз по делу. Думаю, в скором времени получите развернутую информацию», - цитирует Умиралиева агентство «Казинформ».

Он сообщил, что сейчас уголовное дело находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области, прокурор еще не вынес квалификацию деяния, по которой определяются подозреваемые.

«Как будет вынесена квалификация, мы сможем назвать фамилии», - уточнил Умиргалиев.

В целом уголовное дело расследуется до двух месяцев, отметил он.

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