Рабочие строительной компании Qazaq Stroy выступили с требованием выплатить им заработную плату

14 декабря в Алматы группа людей собралась у офиса строительной компании Qazaq stroy и заявила, что «не могут получить свои деньги». По словам собравшихся, компания должна нескольким рабочим более пяти миллионов тенге, сообщает Радио Азаттык.

«Мы установили электросистему и теплоснабжение в 20-этажный дом, построенный «Qazaq Stroy». Все работы в срок завершили. Сейчас в этом доме живут люди. Мы договорились на 18 миллионов тенге. Прошло более четырех месяцев, не дают оставшиеся более пяти миллионов тенге», — сказал бригадир рабочих Жанибек Амирбеков.

В расположенный в Алматы по улице Жумалиева офис компании рабочих не пустила охрана. Приняли одного бригадира. После часовой беседы с представителями компании бригадир сказал, что руководство Qazaq Stroy обещало мирно решить вопрос, но другие рабочие заявили, что «не верят этим словам».

«Сколько месяцев уже обещают?! Не верим, что вопрос решится мирно. Пусть нас тоже впустят. Встретимся с руководством. Если сегодня не заплатят нам, то не уйдем», — сказал один из рабочих вышедшему из офиса сотруднику компании.

По словам рабочих, они и до этого приходили в офис компании, но внутри здания в отношении yих «применили силу».

Рабочие показали журналисту Азаттыка кадры из видео того инцидента. На видео охранники хватают рабочих за воротник.

Люди, похожие на тех охранников с видео, недружелюбно встретили рабочих и 14 декабря.

Компания не открывала дверь и журналисту Азаттыка. Сотрудник компании, отказавшийся представляться, заявил, что со стороны компании никаких комментариев не будет.

Когда корреспондент Азаттыка позвонил на указанный на сайте компании номер, оператор, представившаяся Жанной, сказала, что «передаст вопросы руководству», но не уточнила, когда конкретно будут предоставлены ответы.

Назвавший себя представителем компании «KEES» по имени Бауыржан связался с Азаттыком и заявил, что сотрудникам зарплату не платила «не Qazaq Stroy, а другая компания».

«Наша компания дала заказ "Qazaq Stroy". Это подрядчик. А есть еще субподрядчик. Забыл название. Кажется, они не платили зарплату. Поэтому при чем тут мы? Мы говорили рабочим: принесите документы, сделаем «акт сверки». Вечером посмотрим», − сказал сотрудник.

Согласно открытым данным, компания Qazaq Stroy участвовала в 11 государственных закупках и была признана победителем этих конкурсов. Компания за один месяц выиграла крупные тендеры на общую сумму 50 млрд тенге. После этого прибыль компании значительно увеличилась, и она стала крупной компанией.

Компания Qazaq Story была основана в 2005 году под названием «СтройЛэнд ПВ» в Павлодарской области. На тот момент владельцем компании был Сергей Муляр. В 2017 году компания перебазировалась в Алматы, сейчас ей владеет нынешний директор Дмитрий Ли. В том же году компания была переименована в Qazaq Stroy.

В 2018 году состав учредителей компании Qazaq stroy расширился. К Дмитрию Ли добавилась Надежда Артыкбаева. По открытым данным, 95% доли компании принадлежат Артыкбаевой.

Надержда Артыкбаева, кроме Qazaq Stroy, числится владельцем различных компаний: «Ардис», «Автолайн Car Trans», RD Ars, Елимай-Invest, Patron Finance, «Семейный парк развлечений» и Qazaq Project.