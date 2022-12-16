Утром 16 декабря в Алматы активиста движения Oyan, Qazaqstan! Бейбарыса Толымбекова задержала полиция и увезла в УП Алмалинского района. Об этом сообщает Молодежная информационная служба Казахстана со ссылкой на самого активиста.

«Сказали, что им дали указания просто держать меня», - успел сообщить Толымбеков.

Позже стало известно, что также задержаны активистки движения Мира Унгарова и Бота Шарипжан. Об этом сообщила журналистка Асем Жапишева. Обе активистки были задержаны дома. В своих домах также задержаны активисты Фариза Оспан и Нагашыбек Бекдаир.

Еще как минимум четырех активисток движения Oyan, Qazaqstan! задержали при выходе из кафе в районе площади Республики, передали корреспонденты Власти.

Бейбарыс Толымбеков - активист движения Oyan, Qazaqstan! В 2019 году вместе с Асией Тулесовой был задержан полицией во время алматинского марафона. Активисты стояли с плакатом, на котором было написано «От правды не убежишь», «#ADIL SAYLAY USHIN» и «#У меня есть выбор». В тот же день суд назначил им 15 суток административного ареста за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. Позднее Толымбеков был призван в армию, а после службы продолжил заниматься активизмом.