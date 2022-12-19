Минцифры проработает с Нацбанком вопрос ужесточения процедуры получения онлайн-кредитов

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности практически завершили работу с мобильными операторами по блокировке подложных номеров, с которых звонят мошенники. Как заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Багдат Мусин, теперь планируется провести работу с Национальным банком и Агентством по развитию и регулированию финансового рынка по ужесточению процедуры получения онлайн-кредитов.

«Нам надо с банками второго уровня проработать так, чтобы нельзя было ответом на одно смс оформить кредит. Сегодня получение кредитов стало очень легким: отвечая да на одно смс, ты получаешь кредит. Мы предлагаем трехфакторную аутентификацию – это в обязательном формате биометрическая идентификация, смс – как второй фактор, и чтобы все это подписывалось электронной цифровой подписью», - сказал Мусин.

Он добавил, что такую работу ведомство планирует провести с Нацбанком и Агентством по развитию и регулированию финансового рынка, чтобы они «ужесточили формат выдачи кредитов через онлайн-инструменты».

Вместе с тем Мусин проинформировал, что работа с мобильными операторами по блокировке звонков от мошенников с подложных номеров уже практически завершена.

«Сейчас операторы связи, мобильные операторы проводят интеграцию. Каждый по отдельности, они научились вычислять эти номера. Теперь они проводят интеграцию, для того чтобы в целом обмениваться информацией между собой. Сейчас они часть номеров уже научились блокировать. Если заметили, я же тоже гражданин, у меня уменьшилось количество таких звонков», - отметил министр.

При этом, констатировал он, у мошенников еще остается лазейка в виде покупки казахстанских номеров, вывоза их за границу и использования звонков через роуминг. А звонки в роуминге Казахстан «не имеет права не принять».