ТЭЦ Риддера вообще не была подготовлена к отопительному сезону, заявил Скляр

Наиболее проблемными ТЭЦ в Казахстане являются теплоэлектроцентрали в Экибастузе и Риддере. Но если в первом случае авария произошла на теплосетях, то ТЭЦ Риддера остановилась полностью, потому что работы по подготовке к отопительному сезону не проводились вообще, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«Наиболее проблемная ТЭЦ – это ТЭЦ города Риддера. Она полностью остановилась. Если в Экибастузе мы говорим, что авария произошла все-таки на теплосетях, а не на ТЭЦ, ТЭЦ работала и сейчас работает в достаточно нормальном режиме, то в Риддере полностью остановилась ТЭЦ. Вообще не была проведена подготовка к зимнему периоду. Не были проведены задекларированные ремонты», - заявил Скляр.

Именно по этой причине на ТЭЦ по всей стране проводится «тщательная ревизия», и министерство энергетики будет принимать меры, чтобы они функционировали, добавил первый вице-премьер.

Вместе с тем он снова затронул вопрос возврата Экибастузской ТЭЦ в госсобственность. По его словам, собственники ТЭЦ предложили ее вернуть за один тенге.

«Но нам необходимо понять, в каком состоянии они ее хотят вернуть. Все ли средства, которые они показывали на бумаге, декларировали, были потрачены на эту ТЭЦ, а не куда-то. Необходим тщательный аудит. В первом квартале следующего года проведем аудит, а потом примем решение по возврату», - сказал он.

Скляр уточнил, что только после аудита будут принимать решение – передавать ТЭЦ в коммунальную собственность или в республиканскую и какой будет форма передачи.

Напомним, вечером 5 ноября на ТЭЦ Риддера произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. Также был выявлен свищ еще в одном котле. В результате подача тепла была снижена более 22 тыс. абонентам. Теплоснабжение восстановили спустя несколько дней. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло ее затопление. Сейчас ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства ТЭЦ. Ахметов обещает, что все виновные будут привлечены к ответственности.