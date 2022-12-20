Цифровой тенге внедрят в три этапа до конца 2025 года – Нацбанк

Как сообщается на сайте Акорды, президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Он уверен, что внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.

«Председателем Национального банка было отмечено, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта», - сообщила пресс-служба президента.

Также Пирматов доложил президенту о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за январь – ноябрь 2022 года. По его информации, меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

В декабре прошлого года в Нацбанке сообщали, что к 1 июля 2022 года будет выработана модель, которая будет позволять выработать максимально сбалансированные подходы по необходимости цифровой валюты, а также оптимальный план реализации самого проекта.