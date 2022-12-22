Дела о применении пыток 17 сотрудниками КНБ и МВД переданы в суд
Завершено следствие в отношении экс-руководства ДКНБ и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей по фактам превышения власти во время январских событий завершено. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщил заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев.

«Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции город Алматы, Алматинской и Кызылординской областей», - сообщил Ташимбаев.

Кроме того, проинформировал он, сотрудниками генеральной прокуратуры завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД, подозреваемых в применении пыток в городах Алматы и Талдыкорган. По 17 из них дела уже направлены в суд.

В целом, по информации Ташимбаева, по январским событиям на данный момент осуждено 1 249 человек.

«В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 лица. Остальным назначены более мягкие меры наказания», - уточнил он.

Вместе с тем в суд направлены дела в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова и других руководителей КНБ, которых обвиняют в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти. Также в суде находится дело экс-министра обороны Мурата Бектанова по обвинению в превышении власти.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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