Лишь на севере и востоке ожидаются снег, метель и усиление ветра
В выходные на большей части Казахстана будет без осадков
фото Власти

24 – 26 декабря на большей части Казахстана будет без осадков, сообщает «Казгидромет». Лишь на севере и востоке ожидаются снег, метель и усиление ветра.

«В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находится под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков. Лишь северные и восточные регионы страны будут под влиянием ложбины Атлантического циклона, с которым ожидается снег, метель и усиление ветра; днем 24 декабря на севере республики – гололед. На юге и юго-востоке страны – туман», - сообщили синоптики.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью на западе от -3-8°C до -8-13°C, на севере, северо-западе и в центре Казахстана от -5-13°C до -10-25°C, на востоке колебание от -15-23°C до -10-18°C, на юге и юго-востоке постепенное повышение температуры от -5-25°C до 0-15°C.

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