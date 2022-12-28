Пятый район Астаны будет носить название Нура

В среду в ходе внеочередной сессии маслихат принял решение, что пятый район столицы будет носить название Нура.

«1 декабря 2022 года мы провели очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвоении ему наименования. Как вы знаете, уже давно поднимается вопрос о создании пятого района. С момента появления этого вопроса вместе с представителями интеллигенции, учеными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп.

В результате, напомнил он, ономастическая комиссия предложила два варианта – Нура и Караоткель.

«Мы пришли к единому названию. Нура – выбрали такое название. Как вы знаете, это река, которая протекает на территории Карагандинской и Акмолинской областях. Нура – одна из важных рек в нашей географии, важное географическое название», - высказал мнение Есиркеп.