Документы предусматривают упрощенный порядок пересечения госграницы
Казахстан ратифицировал соглашения с Узбекистаном и Туркменистаном о сотрудничестве в области ликвидации ЧС
фото МЧС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы о «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Ратификация соглашения с Узбекистаном позволит обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при угрозе ЧС, обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон, а также предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории двух государств.

Кроме того, документом урегулированы вопросы по запросу оказания помощи и оперативному реагированию на него, упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и условиями их пребывания на территориях государств сторон, ввозу и вывозу спасательных средств и снаряжения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аналогичное соглашение с Туркменистаном также позволит предоставлять по запросу помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон, пересекать государственную границу аварийно-спасательными формированиями и ввозить силы и средства в случае возникновения ЧС на территории одной из сторон.

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