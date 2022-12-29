Из города уже уехали более 400 человек
Сотни жителей Херсона покинули город из-за интенсивных обстрелов
Последствия одного из обстрелов Херсона 24 декабря, фото Reuters

С 24 декабря Херсон покинули более 400 человек из-за резко участившихся обстрелов города российской армией, сообщает Русская служба ВВС.

Сотни людей уезжают из города самостоятельно, кто-то уезжает на запад Украины, кто-то в центр. Очередь из автомобилей выстроилась на контрольно-пропускном пункте на выезде из Херсона. Жители отмечают, что «раньше обстреливали семь – десять раз в день, сейчас они (российские военные – В.) делают это 70-80 раз, целыми днями».

Напомним, 11 ноября город, захваченный российскими войсками на второй день вторжения в Украину, был освобожден. А 24 декабря 11 человек погибли и десятки были ранены в результате минометного обстрела. По данным украинских властей, в тот день Херсон обстреливался из минометов 41 раз с левого (восточного) берега Днепра, куда российская армия отошла в результате контрнаступления ВСУ.

Звуки минометных обстрелов в Херсоне звучат практически беспрерывно, в городе не осталось безопасного места, нет воды и электричества.

Пока в Херсоне остаются десятки тысяч жителей, но уже дважды на этой неделе власти призвали их покинуть город.

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