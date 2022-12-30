Снегопады, метели и морозная погода ожидаются в Казахстане на новогодние праздники

«Погоду Казахстана будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер, на западе, юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. 1 января на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)», - сообщают синоптики.

Небольшое повышение температуры воздуха ночью ожидается на западе от -1-6°C до -3+2°C, на севере, в центре, востоке небольшое понижение от -5-20°C до -10-25°C, на юге, юго-востоке постепенное понижение от 0-10°C до -3-15°C.