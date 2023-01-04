Закрыты дороги на БАО и Шымбулак
Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин
фото Жанары Каримовой

В Алматы из-за возможного схода лавин закрыты дороги на Большое алматинское озеро и Шымбулак, сообщила пресс-служба ДЧС города. Горожан и туристов просят воздержаться от походов в горы.

«На основании штормового предупреждения от РГП “Казгидромет” №1 от 04 января 2023 года в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горах Алматы (в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы) возможны сходы снежных лавин. Для обеспечения безопасности населения дороги и различные маршруты на Большое Алматинское Озеро и Шымбулак в настоящее время закрыты. Выставлены блок-посты», - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что на пропускных пунктах ВСК «Медеу», Урочище Алмарасан и на ГЛК «Шымбулак» посетителям при продаже билетов на кассе вручаются памятки «Действия при лавине».

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы и “Казселезащита” рекомендует в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах», - призвали в ДЧС.

В целом по Алматинскому региону имеются 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 участков, расположенных в районе ВСК «Медео», ГЛК «Шымбулак» и Большого алматинского озера.

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