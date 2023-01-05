Подготовка к январским событиям в Казахстане шла на протяжении всего 2021 года – Асылов

По версии генеральной прокуратуры, попытка государственного переворота была тщательно спланирована, а подготовка к январским событиям шла на протяжении всего 2021 года. В четверг в ходе пленарного заседания мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что именно бывший председатель КНБ Карим Масимов и его заместители дали приказы руководству департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей снять личный состав и покинуть здания.

«Мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота. Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом “совершенно секретно”. Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», - заявил Асылов.

По его информации, в числе исполнителей были организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Также следствием установлено, добавил Асылов, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу.

«По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (“Дикий Арман” – В.). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу “Казахстан” в Алматы», - рассказал генеральный прокурор.

Однако, добавил он, возглавить массовые протесты им не удалось, а получив информацию о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова, «с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством». Именно поэтому, считает следствие, они похитили 24 человека в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», затем вывезли их на окраину города и оставили на ночь в контейнере под вооруженную охрану сотрудников КНБ.

«Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев – скончался от пыток. Следствие по данным фактам нами окончено. Сейчас идет ознакомление», - добавил Асылов.

Также, по его данным, в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания. По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания, а по указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.

«Скажу прямо – эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. В конечном итоге Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал – почти три тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. То есть по вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков. До настоящего времени неизвестно местонахождение почти двух тысяч единиц оружия», - сказал Асылов.

Он сообщил, что по фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено, уголовные дела в отношении экс-руководителей трех региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды, уже идут судебные разбирательства.

Что касается экс-начальника департамента полиции Жамбылской области, в отношении него уголовное дело прекращено в связи со смертью. Ранее сообщалось, что он застрелился.

Напомним, экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Ануар Садыкулов преданы суду за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель КНБ Даулет Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и превышении должностных полномочий. Еще одному бывшему заместителю Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий.