Асылов назвал Масимова главным организатором январских событий

Генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая в четверг на вопросы журналистов, фактически назвал бывшего председателя КНБ Карима Масимова главным организатором январских событий.
«Можно сказать и так», - сказал Асылов, отвечая на вопрос, является ли Масимов главным организатором по версии следствия.
В целом, добавил он, подготовка к госперевороту велась, попытка госпереворота была.
«Основные организаторы, как уже сказал, возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей КНБ – Масимова и его заместителей» - подчеркнул генпрокурор.
Отвечая на вопрос, замыкается ли звено на Масимове, или за ним еще кто-то стоял, Асылов заявил: «На сегодня следствие продолжается, я еще раз говорю: оно в особо секретном режиме проходит. На этот вопрос после завершения уголовного дела мы полностью ответим».