Он не смог сказать, действовал ли он в чьих-то интересах
Асылов назвал Масимова главным организатором январских событий
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая в четверг на вопросы журналистов, фактически назвал бывшего председателя КНБ Карима Масимова главным организатором январских событий.

«Можно сказать и так», - сказал Асылов, отвечая на вопрос, является ли Масимов главным организатором по версии следствия.

В целом, добавил он, подготовка к госперевороту велась, попытка госпереворота была.

«Основные организаторы, как уже сказал, возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей КНБ – Масимова и его заместителей» - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос, замыкается ли звено на Масимове, или за ним еще кто-то стоял, Асылов заявил: «На сегодня следствие продолжается, я еще раз говорю: оно в особо секретном режиме проходит. На этот вопрос после завершения уголовного дела мы полностью ответим».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Пропавшие в горах Туркестанской области 12 человек найдены – МЧС
Новости
В Талдыкоргане начался суд над экс-главой департамента полиции Алматинской области
Новости
Суд в апелляционной инстанции оставил без изменения решение об отчуждении в госсобственность участка парка Южный в Алматы
Просматриваемые
Новости
В Усть-Каменогорск пришли новые трамваи
Новости
В Алматы задерживают активистов Демпартии перед началом акции памяти жертв января
Новости
Министром экологии и природных ресурсов назначена Зульфия Сулейменова
Новости
Токаев подписал закон о банкротстве физических лиц
Новости
В Алматы ожидается туман и гололед
Новости
До 20 сантиметров снега выпало в новогоднюю ночь в Алматы