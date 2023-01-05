Асылов назвал Масимова главным организатором январских событий

«Можно сказать и так», - сказал Асылов, отвечая на вопрос, является ли Масимов главным организатором по версии следствия.

В целом, добавил он, подготовка к госперевороту велась, попытка госпереворота была.

«Основные организаторы, как уже сказал, возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей КНБ – Масимова и его заместителей» - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос, замыкается ли звено на Масимове, или за ним еще кто-то стоял, Асылов заявил: «На сегодня следствие продолжается, я еще раз говорю: оно в особо секретном режиме проходит. На этот вопрос после завершения уголовного дела мы полностью ответим».