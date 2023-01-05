Пропавшие в горах Туркестанской области 12 человек найдены – МЧС

«31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там. Поскольку члены семьи не вернулись домой 3 января, оставшийся в городе члены этой же семьи сообщили спасателям о необходимости их поиска», - рассказали в министерстве.

В итоге спасатели эвакуировали в Туркестан только пожилую женщину-инвалида и двух девочек, поскольку в случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные девять членов семьи остались в доме в деревне, отказавшись от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги.

Напомним, сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района, на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило 5 января в 10:00. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января в 16:00 часов. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.