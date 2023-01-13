Уголовное дело в отношении экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева прекращено

Акаеву было предъявлено обвинение в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году.

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции», произошедшей после выборов в парламент, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Тогда абсолютное большинство голосов – до 90% – получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети президента – Айдар и Бермет Акаевы, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок. После массовых митингов Акаев сбежал из страны вместе со своей семьей и получил убежище в России, отказавшись от поста президента, и вернулся к научной деятельности.

Аскара Акаев вернулся в Кыргызстан спустя 16 лет в августе 2021 года. Из аэропорта его забрали силовики на допрос в ГКНБ по делу о «Кумторе». В мае 2021 года парламент ввел там внешнее управление и назначил главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. Канадская компания Centerra Gold Inc. в ответ заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука. ГКНБ возбудил тогда четыре уголовных дела, одно из них против руководства «Кумтор Голд Компани», остальные три — против кыргызских чиновников. Однако уже в декабре 2021 года с Акаева были сняты все обвинения.