В Алматы утвердили ставки туристского взноса для иностранцев

В Алматы во время внеочередной XХХII сессии маслихата города утвердили ставки туристского взноса для иностранцев. Он будет взиматься за каждые сутки пребывания в местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Ожидается, что в 2023 году поступления в бюджет от взноса составит 2 млрд. 342 млн. тенге.

Взимать взносы будут гостиницы, они также должны вести учет и перечислять поступления в местный бюджет. Согласно Бюджетному кодексу, туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в государственный бюджет.

«В случае увеличения количества иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от двадцати процентов и выше, применяется ставка в размере 5% от стоимости пребывания. В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения, размер ставки туристского взноса для иностранцев подлежит корректировке», – сказал во время сессии заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

По его данным, за 6 месяцев 2021 года количество обслуженных посетителей по въездному туризму в Алматы составило более 54 тыс. человек, а за 6 месяцев 2022 года – более 151 тыс. человек.

«В 2023 году прогнозируется, что количество иностранных туристов достигнет более 400 тыс. человек, и ориентировочный прогноз поступлений денежных средств от туристского взноса составит 2 млрд 342 млн тенге.

Денежные средства от туристского взноса будут направлены из местного бюджета на развитие туризма», – добавил Абдыкадыров.

О введении туристических взносов в 2019 году говорил экс вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев. Тогда на первом этапе он предлагал внедрять турвзнос за каждые сутки пребывания в местах размещения в Алматы и в Астане, но только в отелях 4 и 5 звезд.