Туристические взносы Bed Tax введут в столице и в Алматы

В Казахстане планируют ввести дополнительный налог на туристов за ночь, так называемый Bed Tax. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев в четверг в мажилисе в ходе презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам туристской деятельности». По его информации, на первом этапе новый налог будет внедрен в столице и городе Алматы, а затем уже по всему Казахстану. Правда, по срокам вице-министр уточнять не стал.

«В законопроекте предусмотрена новая норма – внедряется турвзнос за каждые сутки пребывания в местах размещения. Каков механизм реализации этой нормы? И вообще, учитывая недостаточную развитость этой отрасли у нас в стране, и нераскрученость каких-то конкретных турпродуктов, не повлечет ли это отторжение иностранцев? Не повредит ли это нашему туристическому имиджу?, - поинтересовалась у вице-министра депутат Айзада Курманова, напомнив, что на улучшение турбизнеса в стране в трехлетнем бюджете заложено порядка 10 млрд тенге.

Бисакаев отметил, что туристский взнос Bed Tax применяется во многих странах, и в Казахстане он будет вводиться поэтапно.

«На первом этапе предполагается, что это будет только город Нурсултан и Алматы. Это будет касаться только отелей 4 и 5 звезд. Наш местный бизнес, в основном, ориентирован на отелях чуть меньшего уровня. Мы считаем, что каких-либо проблем это рынку не нанесет. Потом, с учетом развития, мы будем распространять его на весь Казахстан», - сказал он.

В свою очередь депутат Меруерт Казбекова поинтересовалась, если турвзнос в размере 10% от МРП (в 2019 году 1 МРП в Казахстане равен 2 525 тенге) будут платить только определенные отели, каким образом министерство будет это администрировать.

«Каким образом вы хотите поставить в неравные условия отели? 4-5 звезд? Куда будут поступать эти деньги? Это будет местный бюджет, или ваша компания национальная?», - спросила она.

«Соответствующая работа комитетом госдоходов проведена, механизм определен. Эти деньги будут попадать в республиканский бюджет», - заверил вице-министр.

Что же касается отелей, то в них, заверяет Бисакаев, есть своя система учета туристов, которая является прозрачной. Более того, государство сейчас параллельно работает над тем, чтобы усилить эту систему.

«В рамках программы цифровизации мы разработаем систему е-отель, аналог ее есть в Узбекистане. Этот программный продукт, который внедряется в отелях, и через который мы видим: сколько туристов, сколько человек, сколько ночей, в каких номерах прожили. Эта система будет учитывать все, и мы будем видеть. Она сейчас разрабатывается и до конца года мы ее полностью создадим. После этого она будет внедряться в гостиницах», - резюмировал Бисакаев.