Республиканская ономастическая комиссия одобрила присвоение новому району Астаны название Нура

Накануне на заседании республиканской ономастической комиссии рассмотрен вопрос по присвоению названия новому району и улицам Астаны, а также Сарысускому районному Дому культуры акимата Жамбылской области.

Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от государственных органов. В том числе поддержано предложение акимата Жамбылской области присвоить Сарысускому районному Дому культуры имя поэта Майкөт Сандыбайұлы и предложение акимата города Астаны по присвоению вновь созданному в столице району название Нура.

Также переименован ряд улиц и площадей Астаны. Теперь в городе появится площадь Организации Объединенных Наций, проспект Аль-Фараби и улица, названная в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина: его имя решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе.

Кроме этого, одобрены новые названия улиц: улица Гейдара Алиева, улица Аскена Набиева, улица Сырбая Мауленова, улица Маншук Маметовой, улица Шапык Шукина, улица Санжара Асфендиярова, улица Бердибека Сокпакбаева, улица Бейбарыса Султана, проспект Магжана Жумабаева и улица Карамерген.

«Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки», - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

В ближайшее время заключение комиссии будет направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ по переименованию.

Напомним, 1 декабря 2022 на заседании ономастической комиссии Астаны был рассмотрен вопрос о создании нового района и присвоении ему наименования. Ономастическая комиссия предложила два варианта – Нура и Караоткель, было выбрано первое название. Как пояснял выбор руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп, Нура – «одна из важных рек в нашей географии», которая протекает на территории Карагандинской и Акмолинской областей.