Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова прекращено

«Следственным управлением департамента полиции Алматы осуществлялось досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного статьей 174 части 1 УК. По результатам досудебного расследования органом уголовного преследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения в порядке статьи 35, части 1, пункта 2 УПК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Отмечается, что прокуратура города с принятым процессуальным решением согласилась.

28 октября 2022 года департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело о разжигании розни по статье 174 части 1 в отношении предпринимателя, генерального директора Chocofamily Рамиля Мухоряпова из-за его высказывания о казахском языке. Генеральный директор холдинга Chocofamily на встрече с переехавшими в Алматы россиянами заявил, что, когда на вопрос на русском языке человеку отвечают на казахском, «это не от большой культуры». Высказывание спровоцировало шквал критики в адреса Мухоряпова, позднее он извинился за свои слова. Группа мажилисменов от депутатской группы «Жаңа Қазақстан» направила обращение к генеральному прокурору Берику Асылову с призывом проверить высказывания Мухоряпова и принять меры в соответствии со статьей 174 пункт 1 УК РК.